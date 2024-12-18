Скільки заплатив Путін за солдатів та зброю Кім Чен Ина: мова про мільярди доларів

Пхеньян був у дуже складному становищі

Росія платить величезні гроші за солдатів та зброю КНДР. Однак ця військова авантюра може обернутися проти самого Пхеньяна.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Зазначається, що Кремлю така допомога обходиться у товари на кшталт нафти, їжі та зброї на мільярди доларів.

Видання наголошує, що санкції ООН, пандемія коронавірусу та безуспішні переговори з президентом США Дональдом Трампом у 2019 році підірвали авторитет та економіку КНДР. Тому Кім Чен Ин відчайдушно потребував допомоги ззовні.

Пхеньян поставив близько 20 тисяч контейнерів із боєприпасами та зброєю, балістичні ракети, а тепер солдатів. Запит на зброю почав оживляти північнокорейську військову індустрію, піднімаючи її економіку.

За словами дослідника Університету іноземних досліджень Ханкук у Сеулі Олени Гусейнової, КНДР змогла на постачанні зброї заробити до 5,5 мільярда доларів. Розгортання військ може дати їй ще 572 мільйони доларів на рік, що є величезними показниками за мірками країни.

Очевидно, Москва не платить Пхеньяну грошима, але постачає їй продукцію, на зразок сирої нафти. Супутникові знімки вже зафіксували значно більше російських танкерів, ніж це дозволено санкційним режимом ООН.

Однак для Кім Чен Ина в допомозі Росії є й небезпека. Наприклад, Південна Корея може відстежувати те, наскільки ефективними є північнокорейські солдати та зброя. Сеул вже дізнався, що більша частина снарядів була випущена десятиліття тому і зараз стала непридатною. Крім того, за словами аналітиків Корейського інституту оборонного аналізу в Сеулі, Пхеньян уже передав стільки зброї, що не зможе вести війну на Корейському півострові, "навіть якщо захоче".

Крім того, КНДР вже давно намагається стравити Москву з Пекіном, хоча 90% її торгівлі йде саме з Китаєм. Аналітики не виключають, що зближення Кіма з Кремлем може підірвати його відносини з Пекіном, що суттєво посилить становище Пхеньяну.

Нагадаємо, війська Північної Кореї зазнали великих втрат у Курській області. За одну битву контингент КНДР міг втратити 4% своєї чисельності.

Крім того, стало відомо, як воюють війська КНДР у Росії та чи дають їм потрібну техніку, зброю.