На два дні повернеться літо: прогноз погоди до кінця тижня, де буде найтепліше

Стовпчики термометрів піднімуться до літніх градусів

У вівторок, 8 жовтня, погода потішить українців теплом. До кінця тижня температура повітря буде помірно теплою, а п’ятниця та субота будуть практично літніми, повітря прогріється до +25 градусів.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, до кінця тижня в нічні та ранкові години в деяких областях будуть тумани. У північно-східних областях пройдуть дощі.

У вівторок, 8 жовтня, удень істотних опадів в Україні не очікується. Повітря прогріється до +14 ... +19 градусів, на півдні до 21 градуса тепла.

Карта погоди від Укргідрометцентру на 8 жовтня

У середу, 9 жовтня, буде сухо із мінливою хмарністю. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вночі градусники покажуть +7…+13 градусів, вдень буде 16-21 градус вище нуля, на півдні та місцями в західних областях повітря прогріється до +23.

Карта погоди від Укргідрометцентру на 9 жовтня

У четвер, 10 жовтня, короткочасні грозові дощі подекуди можливі лише на Одещині та в Криму. Вночі прогнозується +7…+16 градусів. Вдень температура повітря сягне 18-23 градусів тепла.

Карта погоди від Укргідрометцентру на 10 жовтня

У п’ятницю, 11 жовтня, вночі місцями на Одещині та Миколаївщині, вдень на заході пройдуть дощі, місцями з грозами. На решті території без опадів. У нічний час стовпчики термометрів піднімуться до +8…+14 градусів, а на крайньому півдні та у Криму місцями до +17. Вдень очікується +20...+25, на крайньому заході прохолодніше — +13...+18 градусів.

Карта погоди від Укргідрометцентру на 11 жовтня

У суботу, 12 жовтня, вночі дощі пройдуть у західній частині країни, а вдень опади можливі місцями у північних та південних регіонах. Вночі очікується 9-15 градусів вище за нуль, на крайньому півдні та в Криму місцями до +18. Вдень повітря прогріється до +19...+25, у західних областях прогнозується +13...+18 градусів.

Карта погоди від Укргідрометцентру на 12 жовтня

У неділю, 13 жовтня, більшість території України накриють невеликі дощі, у південних та центральних областях із грозами. У нічний годинник градусники покажуть 7-13 градусів з позначкою "плюс", на крайньому півдні та в Криму місцями +14…+17. Вдень буде +13…+18 градусів, на південному сході та в Криму до +21.

Як повідомляв "Телеграф", синоптик Наталка Діденко назвала дату похолодання. За її прогнозами, до кінця наступного тижня, 17-18 жовтня, можливі заморозки, а в деяких регіонах можливе випадання мокрого снігу.