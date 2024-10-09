Укр

На Солнце заметили новые вспышки: ожидаются ли магнитные бури до конца недели

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Открытые источники

На графике появилась еще одна "красная" дата

Долговременная магнитная буря, которая держалась на Земле неделю, наконец понемногу снижает свое влияние. Однако астросиноптики предупреждают о новых солнечных вспышках, которые, вероятно, приведут к штормам.

Геомагнитная буря (G1-G3), вызвавшая полярные сияния на юге Аризоны и Техаса 7 и 8 октября, завершается. Земля вышла из намагниченного хвоста выброса корональной массы (CME), как сказали учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время они предупреждают о том, что солнечное пятно AR3848 создало вспышку класса Х1,8, в результате которого в космос вылетел выброс корональной массы. Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала экстремальную ультрафиолетовую вспышку:

"Этот взрыв длился более 4 часов, настолько долго, что он поднял массивный CME из атмосферы Солнца... CME точно ударит Землю позже на этой неделе, потенциально спровоцировав новый раунд геомагнитных бурь", — резюмировали ученые.

Магнитные бури на Земле в течение 9-13 октября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас, 9 октября, на Земле бушует сильная магнитная буря в 6 баллов. На следующий день, 10 октября, ее сила уменьшится до минимальной солнечной активности в 2 балла. Однако уже в пятницу, 11 октября, снова ожидается геомагнитный шторм в 5 баллов.

Уже в течение выходных, 12-13 октября, не прогнозируется каких-либо возмущений выше 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком регионе Украины зафиксируется тепло в конце текущей недели.

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#Прогноз #Магнитные бури #График