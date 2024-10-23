На Сонці росте нова пляма, що може стати причиною магнітних бур

Світило не довго мовчало

Астросиноптики попереджали, що геомагнітна тиша на світилі не протримається довго. Наразі на Сонці росте нова пляма, яка готується до ймовірних спалахів.

Сонячна активність залишається низькою вже 3-й день поспіль, однак незабаром тиша може закінчитися. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

За їх словами, нова сонячна пляма з’являється над південно-східним лімбом Сонця. Вона виглядає великою і складною, тому може бути джерелом сонячних спалахів.

Магнітні бурі на Землі протягом 23-27 жовтня

Однак тим часом астросиноптики зі сайту Meteoagent, які складають свій прогноз шляхом інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, впевнені, що геомагнітний шторм вже охопив нашу планету.

Наразі, 23 жовтня, тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Вже з 24 по 27 жовтня прогнозується мінімальна сонячна активність у 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в різних регіонах України протягом 23 жовтня.