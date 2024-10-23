На Сонці росте нова пляма, що може стати причиною магнітних бур
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Світило не довго мовчало
Астросиноптики попереджали, що геомагнітна тиша на світилі не протримається довго. Наразі на Сонці росте нова пляма, яка готується до ймовірних спалахів.
Сонячна активність залишається низькою вже 3-й день поспіль, однак незабаром тиша може закінчитися. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.
За їх словами, нова сонячна пляма з’являється над південно-східним лімбом Сонця. Вона виглядає великою і складною, тому може бути джерелом сонячних спалахів.
Магнітні бурі на Землі протягом 23-27 жовтня
Однак тим часом астросиноптики зі сайту Meteoagent, які складають свій прогноз шляхом інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, впевнені, що геомагнітний шторм вже охопив нашу планету.
Наразі, 23 жовтня, тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Вже з 24 по 27 жовтня прогнозується мінімальна сонячна активність у 2-3 бали.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в різних регіонах України протягом 23 жовтня.