На Солнце растет новое пятно, что может стать причиной магнитных бурь

Светило не долго молчало

Астросиноптики предупреждали, что геомагнитная тишина на светиле не продержится долго. На Солнце растет новое пятно, которое готовится к вероятным вспышкам.

Солнечная активность остается низкой уже 3-й день, однако вскоре тишина может закончиться. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

По их словам, новое солнечное пятно появляется над юго-восточным лимбом Солнца. Оно выглядит большим и сложным, поэтому может являться источником солнечных вспышек.

Магнитные бури на Земле в течение 23-27 октября

Однако астросиноптики с сайта Meteoagent, которые составляют свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, уверены, что геомагнитный шторм уже охватил нашу планету.

Сейчас, 23 октября, держится сильная магнитная буря в 5 баллов. Уже с 24 по 27 октября прогнозируется минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в разных регионах Украины в течение 23 октября.