Укр

На Солнце растет новое пятно, что может стать причиной магнитных бурь

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Солнце
Солнце. Фото Открытые источники

Светило не долго молчало

Астросиноптики предупреждали, что геомагнитная тишина на светиле не продержится долго. На Солнце растет новое пятно, которое готовится к вероятным вспышкам.

Солнечная активность остается низкой уже 3-й день, однако вскоре тишина может закончиться. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

По их словам, новое солнечное пятно появляется над юго-восточным лимбом Солнца. Оно выглядит большим и сложным, поэтому может являться источником солнечных вспышек.

Магнитные бури на Земле в течение 23-27 октября

Однако астросиноптики с сайта Meteoagent, которые составляют свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, уверены, что геомагнитный шторм уже охватил нашу планету.

Сейчас, 23 октября, держится сильная магнитная буря в 5 баллов. Уже с 24 по 27 октября прогнозируется минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в разных регионах Украины в течение 23 октября.

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#Прогноз #Магнитные бури #График