Тиша довго не протримається: прогноз вчених щодо магнітних бур

Сонце поки відпочиває

Хоча на Сонці продовжують відбуватись спалахи, але наразі вони не мають ніякого впливу на нашу планету. Астросиноптики кажуть, що сонячна активність швидко падає, але така ситуація буде недовгою.

Після майже безперервних спалахів протягом останніх 10 місяців, Сонце швидко знижує свою активність. Вона була мінімальною протягом останніх 48 годин і сила вибухів не була вища за категорію С, як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Резюмуючи, астросиноптики застерігають, що така тиша не протримається довго і вибухи можуть відновитись незабаром.

Магнітні бурі на Землі протягом 22-27 жовтня

Водночас вчені зі сайту Meteoagent впевнені, що упродовж цього тижня прогнозується одноденна магнітна буря в 5 бали.

Наразі, 22 жовтня, на нашій планеті вирує сильний геомагнітний шторм в 5 балів. Вже наступного дня, 23 жовтня, його сила впаде до "зеленого" рівня в 3 бали. Низька сонячна активність протримається до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні в кінці жовтня.