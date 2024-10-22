В Україну прийшло тепло: якою буде погода в різних регіонах 23 жовтня

На всій території України потепліє

23 жовтня в Україні переважатиме суха та тепла погода. Температура повітря вдень підніметься до +12…+17 градусів.

На більшості територій країни очікується невелика хмарність. Синоптики прогнозують помірний вітер та відсутність опадів майже по всій території країни, повідомляє Український гідрометцентр.

Захід

У західних регіонах України прогнозують невелику хмарність. Температура вночі становитиме +6…+3 градуси, а вдень повітря прогріється до +12…+16 градусів. Вітер північно-західний: вночі 3-5 м/с, вдень посилиться до 5-10 м/с. В Ужгороді вночі дутиме східний вітер 3-5 м/с, який вдень зміниться на північно-західний 3-8 м/с. Синоптиня Наталка Діденко попереджає про ймовірність незначних опадів у західних областях.

Північ

На півночі країни очікується невелика хмарність без опадів. Нічна температура триматиметься в межах +6…+4 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +12…+15 градусів. Вітер змінюватиме напрямок: вночі південно-західний 3-5 м/с, вдень — північно-західний 3-8 м/с.

Мапа температури повітря 23 жовтня

Схід

Східні області України зустрінуть день невеликою хмарністю. Температурні показники вночі складуть +6…+3 градуси, вдень повітря прогріється до +13…+17 градусів. Західний вітер зберігатиметься протягом доби: вночі 3-5 м/с, вдень посилиться до 5-10 м/с. На Лівобережжі очікується посилення вітру до 8-12 м/с.

Південь

У південному регіоні переважатиме невелика хмарність без опадів. Температура вночі становитиме +8…+5 градусів, вдень повітря прогріється до +15…+17 градусів. Вітер північно-західний 3-5 м/с вночі, вдень західний 3-8 м/с. У Сімферополі очікується східний вітер 3-5 м/с вночі та північно-західний 3-8 м/с вдень, температура повітря вночі +7…+5 градусів, вдень +15…+17 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у Києві. Синоптична ситуація трохи зміниться.