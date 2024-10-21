Запізніле бабине літо: де і коли буде найтепліше цього тижня

Не гайте часу і насолоджуйтеся останніми теплими днями

Цього тижня українців порадує запізніле бабине літо. Сонце ласкаво припікатиме, а ртутні стовпчики в деяких регіонах піднімуться до +17 градусів.

Тепло пройде із заходу на схід, а потім відійде через південну частину України. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Найвища температура прийде на територію нашої країни у вівторок, 22 жовтня. Термометри покажуть +17 градусів у Львівській, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. В решті регіонів буде холодніше лише на один-два градуси. Очікується суха погода.

22 жовтня

У середу, 23 жовтня, у західних областях раптово похолодає до +14 на максимумі. Цього дня ртутні стовпчики досягнуть +17 градусів у південних та східних регіонах, а також на Кіровоградщині.

23 жовтня

У четвер, 24 жовтня, тепло сповзе вниз – вищезгадані +17 градусів продовжать радувати лише мешканців Херсонської, Одеської та Миколаївської областей. А на сході похолодає на два-три градуси.

24 жовтня

У п’ятницю, 25 жовтня, розпочнеться похолодання по всій країні. Так, максимальна температура буде від +11 градусів на Харківщині до +15 на півдні та південному заході. Крім того, слід зазначити, що у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде похмура погода.

25 жовтня

Раніше ми поділилися детальним прогнозом погоди на вівторок, 22 жовтня. В Україні буде тепла погода. Вдень температура повітря у деяких регіонах встановиться до +17 градусів. Також "Телеграф" розповів про прикмети та традиції, пов’язані з цим днем.