Знайдено істоту, що найкраще витримує алкоголь: 80% етанолу привели до 5 хвилин сп'яніння

Ця істота не вирізняється особливо великими розмірами

Алкоголь — це не тільки дорогий продукт, а ще й отрута для організму. Проте не всі живі істоти однаково на нього реагують.

Вчені знайшли мешканця тваринного світу, на якого майже не впливає алкоголь. І це східний шершень. Вони не тільки не хворіють, а й не вмирають при вживанні дуже великої кількості алкоголю. Про це повідомляє Phys.org

Над дослідженням працювала ціла команда поведінкових екологів, зоологів та спеціалістів з захисту рослин. Шершнів напоювали різними розчинами етанолу. Приводом для дослідження стало те, що багато рослин мають фрукти або нектар, які схильні заброджувати. Після чого в них утворюється етанол. Тварини та різні комахи їдять їх, але страждають від несприятливих наслідків. Вони мають труднощі з нормальним пересуванням або польотом.

Східні шершні таких проблем не відчувають. Вони спокійно їдять гнилі фрукти. Рівень етанолу підвищували до 20% і навіть до 80%. При цьому рівні шершні лише кілька хвилин поводилися з ознаками сп'яніння і відновили звичайну поведінку.

Вчені наголошують — іншу істоту така кількість потенційного вживання алкоголю могла би навіть вбити. Як з'ясувалося, шершні мають копії спеціального гена, який підвищує толерантність до етанолу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що знайшли найменші яйця динозаврів. Достеменно невідомо, хто міг їх відкласти. Вчені зробили кілька припущень.