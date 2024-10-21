У Китаї знайшли найменші яйця динозаврів: хто їх міг відкласти (фото)

На звання "батьків" поки що є кілька кандидатів

Найчастіше, говорячи про динозаврів люди відразу уявляють рептилій велетенських розмірів. Однак насправді ці тварини займали величезну кількість екологічних ніш і могли вразити уяву різноманітністю розмірів та форм. А нова знахідка це підтверджує.

Йдеться про знайдені в Китаї яйця динозавра розміром всього 29 міліметрів. Своїм відкриттям вчені поділилися у журналі Historical Biology.

Насправді скам’янілості виявили ще 2021 року, проте фахівці до останнього часу не могли з’ясувати, що мало вилупитися з них. До речі, вони й зараз точно не можуть зрозуміти, чиї саме це яйця, але існують припущення, що вони належали якомусь невідомому тероподу.

Тероподи це група, до якої зараховуються всі найвідоміші двоногі хижаки стародавнього світу, включаючи велоцирапторів, тиранозаврів та карнотаврів. Вважається, що сучасні птахи є однією з гілок теропод. Тобто, це єдині динозаври, які дожили до сьогодні.

Проте вчені кажуть, що форма, товщина шкаралупи та інші особливості цих яєць мають низку унікальних відмінностей, що дає змогу з упевненістю говорити, що їх відклали не пташині динозаври. Втім, на яйця інших тероподів вони теж не схожі.

Через це вони поки були зараховані до нового роду Minioolithus ganzhouensis, що буквально перекладається як "маленькі скам’янілі яйця з Ганьжоу". Нині відомо лише те, що яйця було відкладено 80-мільйонів років тому, тобто у пізньому крейдяному періоді.

Очевидно, що знадобиться провести довгу копітку роботу, щоб визначити приналежність цих яєць, проте вже зараз відомо про те, що в Ганьжоу на той час жило достатньо кандидатів, щоб стати "втраченими батьками". Серед них кілька видів птахоподібних овірапторидів та дромеозаврид – родичів усім відомого велоцираптора.

Овірапторид Heyuannia — один з багатьох видів дрібних динозаврів, що жили в регіоні.

Дромеозаврид Zhenyuanlong теж зустрічався у цьому регіоні

Як відомо, з Китаю родом один із найдрібніших динозаврів — мікрораптор, який жив приблизно за 50 мільйонів років до того, як відклали знайдені яйця. Його головною відмінністю була наявність чотирьох крил і вчені довго ламали голову над тим, чи дійсно вони були корисні при польоті.