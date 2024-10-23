Найдено лучше всего выдерживающее алкоголь существо: 80% этанола привели к 5 минутам опьянения

Это существо не отличается особенно большими размерами

Алкоголь – это не только дорогой продукт, но и яд для организма. Однако не все живые существа все равно на него реагируют.

Ученые обнаружили жителя животного мира, на которого почти не влияет алкоголь. И это восточный шершень. Они не только не болеют, но и не умирают при употреблении очень большого количества алкоголя. Об этом сообщает Phys.org

Над исследованием работала целая команда поведенческих экологов, зоологов и специалистов по защите растений. Шершни напаивали разными растворами этанола. Поводом для исследования явилось то, что многие растения имеют фрукты или нектар, которые склонны забраживать. После чего у них образуется этанол. Животные и разные насекомые едят их, но страдают от неблагоприятных последствий. Они испытывают трудности с нормальным передвижением или полетом.

Восточные шершни таких проблем не испытывают. Они спокойно едят гнилые фрукты. Уровень этанола повышали до 20% и даже до 80%. При этом уровне шершни лишь несколько минут были с признаками опьянения и быстро восстановили обычное поведение.

Ученые отмечают — другое существо такое количество потенциально употребленного алкоголя могло бы даже убить. Как выяснилось, шершни имеют копии специального гена, повышающего толерантность к этанолу.

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