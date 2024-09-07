Алкоголь дорожчає: що буде з цінами та скільки зараз коштують вина, пиво та міцні напої

Підакцизні товари ростуть в ціні

Незабаром зростуть не тільки акцизи на пальне. Йдеться в оновленні законодавства й про алкогольні напої. Президент підписав документ 1 вересня.

Розмір акцизу зріс з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр (на 3,81 гривні) на вина та інші зброджені напої з міцністю 1,2-22%. З підвищенням акцизу, закономірно, що виростуть і ціни. А вони тим часом не стоять на місці і так. За даними порталу Мінфін, вартість зросла як на вина, так і на горілку й пиво. При цьому на останній тип алкогольного напою — найбільш.

Так, на сайті порівняли вартість пива марок "Львівське" та "Чернігівське". Їхня ціна у порівнянні з початком серпня зросла на 3 та 1,87 грн відповідно. Серед інших напоїв категорії "для повнолітніх", зросла вартість горілки — в середньому на кількадесят копійок на пляшці в 0,5 літра (вартість в різних торгових мережах може відрізнятися).

Середні ціни на алкоголь на 7 вересня

Вартість вин також невпинно росте, проте не досягла свого піка у порівнянні з січнем 2024 року. Прибавка у вартості складає до +1% кожен місяць, тож в середньому вартість підвищилась не настільки відчутно, як в інших видів алкоголю. Очікується, що після зростання акцизів, вартість за пляшку зросте.

Зростання вартості вина

Раніше "Телеграф" розповідав, як зміниться ціна на продукти з борщового набору. Ціни на деякі овочі тимчасово підвищились.