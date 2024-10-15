Вчені відкопали унікального нефритового дракона, віком 5000 років (фото)

Артефакт єдиний у своєму роді

Скарб із понад 100 нефритових артефактів кам’яного віку, виявлений археологами у внутрішній Монголії. Серед ний знайшли найбільшого нефритового дракона, коли-небудь виявленого в культурі Хуншань, що панувала тут в епоху неоліту.

Його виявили у кам’яній гробниці в місті Чіфен, повідомляє китайська держінформагенція Сіньхуа. Розміри дракона 15,8 см в довжину, 9,5 см в ширину і 3 см в товщину. Його знайшли в унікальні круглі гробниці з квадратним вівтарем на південь від неї. Окрім нефритових виробів в цьому місці знайшли рештки людських скелетів та вироби з глини.

Унікальний нефритовий дракон

Знахідкам приблизно 5100-5000 років. Вони пов’язані з культурою Хуншань, яка процвітала у внутрішній Монголії та прилеглих провінціях Ляонін і Хебей протягом кам’яного віку. Ця культура виробляла одні з найдавніших відомих нефритових предметів у світі, зазвичай для похоронних ритуалів. Хоча було розкопано понад 1100 місць культури Хуншань, цей курган є найбільшим у своєму роді, виявленим у внутрішній Монголії.

Розкопки кургана

Іншою реліквією, знайденою на місці, був нефритовий головний убір, схожий на артефакт, виготовлений представниками іншої далекої культури в сучасній провінції Аньхой. Вчені вважають, що обидві популяції, ймовірно, обмінювалися товарами на великі відстані.

Нефритовий артефакт

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