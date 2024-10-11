Вчені з’ясували, навіщо слонам зморшки на хоботі

Тварини використовують хобот для дихання, живлення, отримання звуків, а також маніпулювання різними об’єктами

Міжнародна група вчених-дослідників прийшла до висновку, що зморшки на хоботах африканських (Loxodonta africana) і азіатських слонів (Elephas maximus) допомагають їм краще маніпулювати об’єктами. З’ясувалося, що відмінності в кількості та розташуванні зморшок мають зв’язок з поведінкою та середовищем проживання цих ссавців.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Royal Society Open Science, показали, що зморшки на хоботі допомагають слонам розтягувати та стискати його.

Хобот слона є неймовірно складним та багатофункціональним органом. Кількість м’язів, із яких він складається, перевищує 40 тисяч. Слони використовують хобот для дихання, живлення, отримання звуків, а також маніпулювання різними об’єктами. Крім того, цей орган допомагає тваринам відчувати запахи та дотики.

Вивчення структури шкіри хобота новонароджених слоненят за допомогою мікрокомп’ютерної томографії та мікроскопії, дало можливість з’ясувати, що товщина епідермісу по всій довжині хобота не змінюється, проте дерма стискується у поглибленнях зморшок, забезпечуючи баланс між міцністю та гнучкістю шкіри.

Вчені зазначили, що у період внутрішньоутробного розвитку кількість зморшок на хоботі подвоюється кожні 20 днів. Потім процес уповільнюється, але в азіатських слонів нові зморшки з’являються швидше, ніж в африканських, що свідчить про вплив генетичних факторів.

Також дослідникам стало відомо, що в азіатських слонів набагато більше великих зморшок на задній стороні хобота (в середньому 126), ніж в африканських (приблизно 83). Крім того, в обох видів щільність зморшок підвищується ближче до кінчика органу. Це робить його гнучкішим, що дозволяє здійснювати складні дії.

Так, азіатські слони легко захоплюють і утримують об’єкти хоботом як рукою. Через цю звичку у сфері "захоплення" на хоботі представників цього виду спостерігається висока щільність зморшок. Своєю чергою, африканські слони найчастіше використовують два виступи на його кінці як пальці.

Примітно, що кількість зморшок на лівій та правій сторонах хобота залежить від звичок конкретної тварини. Якщо слон частіше згинає хобот, наприклад, вліво, саме на лівій стороні органа з’являється більше зморшок.

Раніше ми писали, що захисники природи в Німеччині запропонували запровадити жорсткіші обмеження на імпорт мисливських трофеїв із країн Африки. Все через занепокоєння з приводу браконьєрства. У відповідь на це в Ботсвані запропонували подарувати Берліну 20 000 слонів, щоб німці показали всьому світу, як можна мирно співіснувати з цими велетнями.