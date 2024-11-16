В ніч з суботи на неділю українці побачать зорепад

Спостерігати його у 2024 році буде важче, ніж зазвичай

Останні метеорний дощ 2024 року — Леоніди. Вони почали зачаровувати астрономів з усього світу з 6 листопада і триватимуть аж до кінця місяця.

Пік метеорного потоку Леоніди припадає на ніч з 16 на 17 листопада, тобто в ніч з суботи на неділю. Ці метеори буде видно з обох півкуль.

Метеорний потік Леоніди щороку славиться швидкими метеорами з яскравими довгими хвостами. У 2024 році спостереження може бути ускладнене тим, що настала повня.

Як правильно спостерігати за зорепадом

Найважливіше для спостереження за зорепадом — поїхати подалі від світлового забруднення. Це означає, що в місті можна побачити поодинокі метеори однак насолодитися всією яскравістю не вийде. Навіть в невеликих селищах можна мати джерело яскравого світла поблизу. Варто виїхати за місто, туди де світлового забруднення мінімальна кількість. Небо має бути без місяця чи хмар. Найкраще буде видно метеори між північчю та сходом сонця. Місяць може заважати. Варто запастися какао або гарячим чаєм, теплим одягом та терпінням. Для того, щоб звикнути до темряви та почати розрізняти метеори очам потрібно приблизно 30 хвилин.

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