Вчені дізнались, коли на Марсі була вода — підказав метеорит (фото, відео)

Марс — одна з найбільш вивчених земними вченими планет, проте в ній тисячі загадок

Рідка вода на Марсі точно існувала. Підтверджують тепер це не тільки дані з марсоходів, а й докази, які можна фізично побачити на Землі. Вчені дослідили шматок породи, який 11 млн років тому відколовся від Марса після удару астероїда. Це метеорит Лафайєта. Він взаємодіяв з рідкою водою, коли ще був на Марсі.

Вченим Університету Пердью вдалося визначити вік мінералів у метеориті, які утворилися під час такої взаємодії. Ці мінерали утворилися 742 мільйони років тому. При цьому вчені впевнені, що в цей час на поверхні Марса не було багато рідкої води.

Метеорит Лафайєта

Метеорит Лафайєта

"Ми вважаємо, що вода утворилася в результаті танення підповерхневого льоду, який називається вічна мерзлота, і що танення вічної мерзлоти було викликано магматичною активністю, яка все ще періодично відбувається на Марсі до наших днів", — зазначила Марісса Трембле, доцент кафедри наук про Землю, атмосферу та планети (EAPS) Університету Пердью, яка є головним автором цієї публікації.

Події після того, як шматок відколовся від Марса, не вплинули на датування — вчені змогли це довести. Цікаво, що цей метеорит був знайдений в ящику в університеті Пердью в 1931 році. Але як він туди потрапив, досі залишається загадкою.

Головним наслідком дослідження є не тільки датування конкретного метеорита, а й загалом виявлення надійного способу визначення дати зміни мінералів у метеоритах. Його можна застосувати до інших тіл, щоб зрозуміти коли там була рідка вода.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в США на берег викинуло "передвісника катаклізму". Це рідкісна величезна риба, яка зазвичай водиться на глибині.