Ісландія переходить на енергію з космосу: вчені розповіли про плани

Проєкт виглядає дуже амбітним

Ісландія може стати першою країною світу, яка перейшла на космічну енергію. Принаймні перші мегавати можуть надійти на острівну державу вже 2030 року.

Про це йдеться в пресрелізі стартапу британських учених Space Solar, який повідомив про підписання угоди з ісландською Reykjavik Energy. Компанія планує розгорнути демонстратор потужністю 30 МВт протягом наступних п’яти років.

Крім того, компанія зазначає, що також є плани масштабування першого демонстратора до мережі станцій, кожна з яких може постачати на Землю "гігавати" електрики. І все це хочуть зробити до 2036 року.

"З цим комерційним підприємством Space Solar виробляє революцію в галузі відновлюваної енергії. На відміну від традиційних сонячних електростанцій, які залежать від погодних умов та денного світла, технологія Space Solar пропонує постійну потужність, що керується цілодобово", — йдеться у звіті компанії.

Електростанція Cassiopeia, над якою працюють у Space Solar

Концепція передачі сонячної енергії з космосу на Землю обговорюється вже давно, але поки що має низку невирішених проблем. Однак це не зупиняє світлі уми, які вважають, що доступ до цієї необмеженої енергії допоможе назавжди позбавитися залежності від викопного палива.

У цьому контексті дуже цікаво виглядає звіт NASA, в якому розглядаються можливості розгортання космічних електростанцій на прикладі двох проєктів — Innovative Heliostat Swarm (RD1) та Mature Planar Array (RD2). Обидва ці проєкти є набором сонячних панелей площею 11,5 км2 і вагою 5,9 тисячі тонн для RD1 і 19 км2 і 10 тисяч тонн для RD2.

Електростанція Space Solar теоретично теж виглядає величезною

Колосальна вага електростанцій та тисячі запусків, щоб вивести це все на орбіту, ускладнюють завдання, але це не єдина проблема. За попередніми розрахунками, системи можуть доставити на Землю близько 13% вихідної енергії та вимагають приймальних антен діаметром у кілька кілометрів. І при цьому вона все одно вийде дорожче, ніж енергія із наземних джерел.

Про те, що RD1 обійдеться в 1,3 трильйона доларів, а RD2 і зовсім 2,3 трильйона, можна взагалі не згадувати.

На тлі сказаного, проєкт Space Solar виглядає дуже амбітним, проте очікується, що з розвитком технологій знижуватимуться і витрати на їх впровадження. Що вийде за підсумком, ми зможемо побачити вже за п’ять років.

Як повідомлялося раніше, інженери з Каліфорнійського університету вперше передали енергію із космосу на Землю у червні 2023 року. Хоча результати були попередніми, проте це відродило інтерес до розгортання електростанцій у космосі.