Десятки метеорів пролетять повз Землю в листопаді: коли і де їх можна побачити

До піка залишився тиждень

Щороку у листопаді любителі подивитися у зіркове небо мають можливість помилуватися метеорним потоком Леоніди. Проте цього року зі спостереженням можуть виникнути певні проблеми.

За даними Earthsky, цього року потік спостерігатиметься з 3 листопада до 2 грудня. Пік наступить в ніч із 17 на 18 листопада, коли у небі можна буде бачити 15-20 метеорів на годину.

У 2024 році пік збігається з повним місяцем, а тому зі спостереженням потоку можуть виникнути проблеми. Для цього зазвичай рекомендують знайти місце, в якому небо не забруднене світловим випромінюванням, тому великі міста для цієї мети погано підійдуть. Повний місяць також може підбурити вибрати для спостереження час, коли супутник нашої планети ще низько, проте зазвичай метеори краще видно після опівночі та до світанку.

Леоніди це метеорний потік, який отримав свою назву через те, що метеори ніби йдуть з боку сузір’я Лева. Джерелом походження цих об’єктів насправді є комета Темпеля-Туттля, яка має період обертання навколо Сонця у 33 роки.

Востаннє комета пройшла перигелій (найближчу до Сонця точку) у 1998 році, тобто наступного разу вона туди повернеться у 2031 році. З Землі потік спостерігається по-різному рік у рік і все залежить від кількості метеорів, що летять повз нашу планету. Загалом вони всі пролітають на величезній швидкості (близько 71 км/с) і виглядають білуватими.

Як повідомлялося раніше, у 2029 році повз Землю пролетить 340-метровий астероїд "Апофіс". Це небесне тіло навіть своєрідно вплине на нашу планету, проте вчені переконані, що не буде зіткнення.