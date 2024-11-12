Незабаром повня: чому Місяць змінює фази та як визначити, яка зараз

Простий спосіб допоможе знати, яка фаза Місяця триває

Природний супутник Землі Місяць — один з найбільш вивчених об'єктів в космосі. Сам він не світиться, однак відбиває сонячні промені. Спостерігаючи з Землі ми бачимо різну кількість сонячного світла, що відбивається від поверхні місяця, що призводить до зміни його вигляду.

Місяць обертається навколо Землі, тоді як Земля обертається навколо Сонця. Коли ці небесні тіла рухаються, кут між ними змінюється, впливаючи на те, скільки поверхні Місяця освітлюється сонячним світлом і видно із Землі.

Що таке місячні фази?

Місячні фази — це різний вигляд Місяця, який ми бачимо із Землі. Вони складають місячний цикл, що триває приблизно 29,5 днів. Цей цикл включає кілька окремих фаз:

новий Місяць, який називають "молодик" — Місяць знаходиться між Землею і Сонцем; його освітлена сторона звернена від нас.

повня — коли ми бачимо повний Місяць, спостерігаємо всю освітлену Сонцем сторону.

дві місячні чверті.

Вплив положення Місяця на його освітленість

Як визначити, Місяць росте або спадає?

Зростання Місяця люди часто пов’язують з періодами активності. Визначити чи зростає місяць, можна провівши біля нього зліва вертикальну смугу. Якщо утворилась уявна "Р", то Місяць росте. Якщо схожий на "С", то місяць спадає, або "старішає".

Коли повня в листопаді

Визначити фазу місяця допомагає календар місячних фаз. 1 листопада з Землі бачили молодик, і до 15 листопада Місяць зростатиме. Повня настане 16 листопада. З 17 по 30 листопада – спадний Місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в листопаді на небі можна буде спостерігати метеорний потік "Леоніди". Можна буде помітити до 20 метеорів на годину.