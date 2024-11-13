Вчені знайшли новий вид в глибинах океану, який причаровує своїм світінням (фото, відео)

Цей вид має рот, який схожий на капюшон

На одну загадку в глибинах океану стало менше. Вперше цю істоту побачили на початку 2000-х років біля гігантського розлому дна біля Каліфорнії у Тихому океані.

Майже 25 років потому вчені вивчили понад півтори сотні загадкових організмів, які схожі на желатинову краплю з щупальцями та внутрішніми органами. Це виявився абсолютно інший вид, який виділили в окрему родину живих істот. Цей вид відносять до голожаберних або морських слимаків, проте ця істота має суттєві відмінності, найголовніша — у способі плавання. Назвали глибоководним обманником (підступником, лат — Bathydeviidae) через те як він гарно маскувався від вчених, прикидаючись іншими видами.

Цей новий вид слимаків може легко плавати під водою, при цьому не затонувши та не піднявшись на гору. Вони плавно рухаються згортаючи та опускаючи все своє тіло. При цьому у обманника є утворення, схоже на капюшон, швидко викидаючи воду з якого він може відскочити назад, щоб уникнути хижака. При цьому цей капюшон насправді — рот, яким обманник ловить креветок чи інших ракоподібних.

Дивні виступи схожі на пальці — це частина хвоста. Глибоководний обманник здатний світитися в темряві, нагадуючи собою зіркове небо, адже його біолюмінесценція крапчаста.

Bathydeviidae світиться

Істота має рот-капюшон

Bathydeviidae є гермафродитом. Цей вид живе в північній зоні океану, просторому середовищі відкритої води на глибині від 1000 до 4000 метрів. Довжина — трохи більш як 15 см. Хоча вони водяться здебільшого біля берегів Каліфорнії, їх бачили також і в інших частинах океану вздовж узбережжя США.

Раніше "Телеграф" розповідав про дивну знахідку біля могили нацистського солдата часів Другої Світової війни. Під час розкопок в Польщі знайшли неолітичні амфори та колекцію монет, що мають нумізматичну цінність.