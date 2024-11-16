В ночь с субботы на воскресенье украинцы увидят звездопад

Наблюдать его в 2024 году будет труднее, чем обычно

Последние метеорный дождь 2024 года – Леониды. Они начали очаровывать астрономов со всего мира с 6 ноября и продлятся вплоть до конца месяца.

Пик метеорного потока Леониды выпадает на ночь с 16 на 17 ноября, то есть в ночь с субботы на воскресенье. Эти метеоры будут видны из обоих полушарий.

Метеорный поток Леониды каждый год славится быстрыми метеорами с яркими длинными хвостами. В 2024 году наблюдение может быть затруднено тем, что наступило полнолуние.

Как правильно наблюдать за звездопадом

Самое важное для наблюдения за звездопадом – уехать подальше от светового загрязнения. Это значит, что в городе можно увидеть одиночные метеоры, однако насладиться всей яркостью не получится. Даже в небольших селениях можно иметь источник яркого света поблизости. Стоит уехать за город, туда где светового загрязнения минимальное количество. Небо должно быть без луны или туч. Лучше всего будут видны метеоры между полуночью и восходом солнца. Луна может мешать. Следует запастись какао или горячим чаем, теплой одеждой и терпением. Чтобы привыкнуть к темноте и начать различать метеоры глазам нужно примерно 30 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые обнаружили в океане у берегов США новый вид морской улитки. Он особенный не только способом плавания, но и своей биолюминисценцией, напоминающей звездное небо.