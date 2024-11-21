Абіссінського вовка застали за поїданням незвичних для хижаків ласощів (миле відео)

Вовки стали солодкоїжками

Ефіопський вовк (інша назва червоний шакал, сімієнська лисиця чи абіссінський вовк) — дуже рідкий вид тварин, занесений до переліку зникаючих видів. Він водиться тільки в Ефіопському нагір’ї та нараховує менш як 500 особин в 99 зграях.

Здебільшого вовк харчується дрібними тваринами й птахами чи яйцями, однак нещодавно вчені помітили неабияке нове захоплення тварин нектаром. Це рослина конкретного виду Kniphofia foliosa, що росте на високогір’ї там же, де водиться вовк. Її нектар дуже солодкий. За ласуванням нектаром заставали вовків із різних зграй.

Шукаючи рослини, щоб поїсти нектару, вовки також можуть сприяти запиленню цієї рослини, вважають дослідники. За одне спостереження вовки могли відвідати до 30 рослин.

Щобільше, дорослі вовки приводили до квітів малечу, що вони також поїли нектару. Вчені назвали вовка "єдиними великим м’ясоїдним хижаком, якого коли-небудь спостерігали, коли він харчується нектаром". Місцеві людські діти також полюбляють нектар цих квітів.

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