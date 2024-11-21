Абиссинского волка застали за поеданием необычного для хищников лакомства (милое видео)

Волки стали сладкоежками

Эфиопский волк (другое название красный шакал, симиенская лисица или абиссинский волк) — очень редкий вид животных, занесенный в перечень исчезающих видов. Он водится только в Эфиопском нагорье и насчитывает менее 500 особей в 99 стаях.

В большинстве своем волк питается мелкими животными и птицами или яйцами, однако недавно ученые заметили небывалое новое увлечение животных нектаром. Это растение конкретного вида Kniphofia foliosa, растущее на высокогорье там же, где водится волк. Его нектар очень сладкий. За лакомством нектаром заставали волков из разных стай.

Ища растения, чтобы поесть нектара, волки также могут способствовать опылению этого растения, считают исследователи. За одно наблюдение волки могли посетить до 30 растений.

Более того, взрослые волки приводили к цветам малышей, чтобы они также поели нектара. Ученые назвали волка "единственными крупным плотоядным хищником, которого когда-либо наблюдали, когда он питается нектаром". Местные человеческие дети также любят нектар этих цветов.

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