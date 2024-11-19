Вчені виростили мишу з генів чужого організму: йдеться навіть не про тварину (фото)
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Миша виявилася здоровою, але з рядом відмінностей від "оригіналу"
Щось дуже схоже на фільми в жанрі наукової фантастики змогли в реальному світі провести вчені з Великої Британії. Вони змогли перетворити гени одноклітинного організму на стовбурові клітини миші, які успішно вбудували в мишачий ембріон.
Отримана химера не лише вижила, а й виявилася цілком здоровою. Дослідження було оприлюднено в журналі Nature Communications.
Все почалося з того, що вчені виявили наявність генів Sox у хоанофлагелят. Ці одноклітинні організми вважаються найближчими родичами тварин і тут важливо наголосити — це не тварини.
Хоча це само по собі відкриття, оскільки раніше наявність Sox вважалася ексклюзивною для тварин, проте вчені вирішили не зупинятися. Вони використовували знайдені гени, щоб перетворити соматичні клітини (тобто будь-які клітини, які не беруть участь у розмноженні) миші на плюрипотентні стовбурові клітини. Тобто в клітини, які здатні в процесі розвитку стати абсолютно будь-якими тканинами — шкірою, м’язами, нервовими клітинами тощо.
Щоб отримати результат, Sox вводили в клітини мишей, чим успішно замінили "рідні" гени Sox2 чим повністю їх перепрограмували. Потім нові клітини ввели в ембріони мишей, що призвело до появи химери, в якій оригінальні гени поєднувалися з ознаками, закладеними в лабораторно змінених генах – темні плями на шерсті та темні очі.
Автори статті у своїй роботі наголошують на тому, що ці гени, очевидно, існували близько мільярда років тому, ще до того, як з’явилися перші тварини. Однак вони, швидше за все, виконували інші функції, ніж у сучасних тварин, оскільки належали одноклітинним організмам і не могли відповідати за формування інших клітин.
Хоча на даному етапі не йдеться про створення нової миші з генів хоанофлагелят, проте важливо розуміти, що людство вже мало досвід створення ембріонів мишей зі стовбурових клітин. Тому подальші перспективи робіт у цій галузі виглядають дуже цікавими.
Чи може це відкриття отримати практичне застосування? Безперечно так. Краще розуміння механізму перетворення клітин на стовбурові може допомогти у створенні ефективніших методів відновлення тканин та органів. Крім того, вчені у своїй статті згадували, що згадані вище гени можна створити синтетично.
Як повідомлялося раніше, хорватська вчена колола у собі коктейль із небезпечних вірусів, щоб позбутися раку. Дивно, але це вийшло.