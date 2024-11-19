Вчені виростили мишу з генів чужого організму: йдеться навіть не про тварину (фото)

Миша виявилася здоровою, але з рядом відмінностей від "оригіналу"

Щось дуже схоже на фільми в жанрі наукової фантастики змогли в реальному світі провести вчені з Великої Британії. Вони змогли перетворити гени одноклітинного організму на стовбурові клітини миші, які успішно вбудували в мишачий ембріон.

Отримана химера не лише вижила, а й виявилася цілком здоровою. Дослідження було оприлюднено в журналі Nature Communications.

Все почалося з того, що вчені виявили наявність генів Sox у хоанофлагелят. Ці одноклітинні організми вважаються найближчими родичами тварин і тут важливо наголосити — це не тварини.

Один з видів хоанофлагелят

Колонія хоанофлагелят

Хоча це само по собі відкриття, оскільки раніше наявність Sox вважалася ексклюзивною для тварин, проте вчені вирішили не зупинятися. Вони використовували знайдені гени, щоб перетворити соматичні клітини (тобто будь-які клітини, які не беруть участь у розмноженні) миші на плюрипотентні стовбурові клітини. Тобто в клітини, які здатні в процесі розвитку стати абсолютно будь-якими тканинами — шкірою, м’язами, нервовими клітинами тощо.

Щоб отримати результат, Sox вводили в клітини мишей, чим успішно замінили "рідні" гени Sox2 чим повністю їх перепрограмували. Потім нові клітини ввели в ембріони мишей, що призвело до появи химери, в якій оригінальні гени поєднувалися з ознаками, закладеними в лабораторно змінених генах – темні плями на шерсті та темні очі.

Химера (ліворуч) та миша без чужих генів (праворуч). У химери видно темні очі, хоча в кадрі не помітно темних плям на шерсті

Автори статті у своїй роботі наголошують на тому, що ці гени, очевидно, існували близько мільярда років тому, ще до того, як з’явилися перші тварини. Однак вони, швидше за все, виконували інші функції, ніж у сучасних тварин, оскільки належали одноклітинним організмам і не могли відповідати за формування інших клітин.

Хоча на даному етапі не йдеться про створення нової миші з генів хоанофлагелят, проте важливо розуміти, що людство вже мало досвід створення ембріонів мишей зі стовбурових клітин. Тому подальші перспективи робіт у цій галузі виглядають дуже цікавими.

Чи може це відкриття отримати практичне застосування? Безперечно так. Краще розуміння механізму перетворення клітин на стовбурові може допомогти у створенні ефективніших методів відновлення тканин та органів. Крім того, вчені у своїй статті згадували, що згадані вище гени можна створити синтетично.

Як повідомлялося раніше, хорватська вчена колола у собі коктейль із небезпечних вірусів, щоб позбутися раку. Дивно, але це вийшло.