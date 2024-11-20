Теорія Ейнштейна підтверджена. Вчені вивчили розвиток космосу за 11 млрд років

Темна матерія становить близько 27 % Всесвіту

В космосі чимало загадок, одна з яких привідкрила таємницю перед вченими. Їм вдалося відстежити, як розвивалася структура космосу за останні 11 мільярдів років.

Як повідомляє Reuters. Це наразі найточніше вивчення поводження гравітації в величезних масштабах. Воно відповідає дії теорії відносності Альберта Ейнштейна, підтверджуючи запропоновану ним у 1915 році ідею.

Дослідження тривало багато років, його об’єктом була темна енергія, яка прискорює розширення Всесвіту. Дослідники використали рік спостережень спектроскопічного приладу темної енергії (DESI) в Національній обсерваторії Кітт-Пік в Арізоні, який може вловлювати світло від 5000 галактик одночасно. В рамках дослідження вчені вивчили дані з майже 6 мільйонів галактик та їх сяючих ядер, що датуються 11 мільярдами років тому.

Ейнштейн вважав, що концентрація маси та енергії викривляє структуру простору-часу, впливаючи на рух усього, що проходить поблизу. Нещодавно вчені припускали, що прискорення розширення Всесвіту може привести до зміни теорії, однак результати дослідження показали, що гравітація поводиться так, як передбачав Ейнштейн.

Дослідження свідчить про те, що темна енергія може бути не незмінною силою, а динамічною. Вона може слабшати, припускають вчені. Фізична природа темної матерії все ще залишається загадкою.

Раніше "Телеграф" розповідав про величезний астероїд, який пролетить дуже близько до Землі. Настільки, що гравітація Землі змінить його форму.