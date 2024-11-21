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Вулкан в Ісландії розбушувався вдесяте за три роки: чому країну постійно заливає лавою (вражаючі фото та відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Лава вивергається з розлому Новина оновлена 21 листопада 2024, 10:55
Лава вивергається з розлому. Фото facebook.com/Almannavarnir

Через близькість до столиці виверження можна подивитись в прямому ефірі

В Ісландії вулкан на півострові Рейк'янес ввергається в десяте за три роки. В цьому році це вже сьоме виверження. Він став активним в середу, пізно ввечері з тріщини на вулкані полилася лава. Цей вулкан знаходиться неподалік столиці Ісландії — усього в 30 км на південний захід .

Служба цивільного захисту Ісландії опублікувала ефектні фото виверження та розтікаючоїся лави. Вулкан не спричинив небезпеки для столиці та не викликав перебоїв в авіасполученні через попіл у стратосфері.

Вулкан вивергається біля столиці
Вулкан вивергається біля столиці
Виверження не загрожує Рейк’явіку
Виверження не загрожує Рейк’явіку
Вулкан біля Рейк’явіку вивергається вдруге за осінь
Вулкан біля Рейк’явіку вивергається вдруге за осінь

Через надзвичайну активну діяльність вулкану, яка поновилася в 2021 році, рибальське містечко Гріндевік, яке розташовано поблизу вулкану, рік тому було евакуйовано і залишається наразі майже безлюдним.

Виверження вулкана - дивитись наживо

Чому в Ісландії так часто вивергаються вулкани

В Ісландії часті виверження вулканів через її унікальне геологічне розташування на межі тектонічних плит. Ісландія розташована на вершині Серединно-Атлантичного хребта, де розходяться Євразійська та Північноамериканська тектонічні плити. Це розходження дозволяє магмі з мантії Землі підніматися і заповнювати прогалину, що призводить до вулканічної активності.

Виверження вулкану 21 листопада
Виверження вулкану 21 листопада

Також Ісландія розташована над геологічною гарячою точкою, де шлейфи гарячого матеріалу з глибини Землі піднімаються до поверхні. Ця гаряча точка сприяє утворенню вулканів і збільшує частоту та інтенсивність вивержень. Поєднання цих двох факторів — тектоніки плит і активності гарячих точок — створює вулканічно активний регіон

Виверження в Ісландії
Виверження сталось вдруге за осінь

Найсильніше з останніх вивержень було в 2010 році. Ейяф’ятлайокудль викинув стовп попелу, що порушило авіасполучення по всій Європі. Кількість та сила вивержень загалом тільки наростає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в серпні "трусило" та вивергалось ще в одному сейсмічно активному регіоні. Дісталось Камчатці у Росії.

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#Наука #Ісландія #Вулкан