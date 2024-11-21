Вулкан в Ісландії розбушувався вдесяте за три роки: чому країну постійно заливає лавою (вражаючі фото та відео)

Через близькість до столиці виверження можна подивитись в прямому ефірі

В Ісландії вулкан на півострові Рейк'янес ввергається в десяте за три роки. В цьому році це вже сьоме виверження. Він став активним в середу, пізно ввечері з тріщини на вулкані полилася лава. Цей вулкан знаходиться неподалік столиці Ісландії — усього в 30 км на південний захід .

Служба цивільного захисту Ісландії опублікувала ефектні фото виверження та розтікаючоїся лави. Вулкан не спричинив небезпеки для столиці та не викликав перебоїв в авіасполученні через попіл у стратосфері.

Вулкан вивергається біля столиці Виверження не загрожує Рейк’явіку Вулкан біля Рейк’явіку вивергається вдруге за осінь

Через надзвичайну активну діяльність вулкану, яка поновилася в 2021 році, рибальське містечко Гріндевік, яке розташовано поблизу вулкану, рік тому було евакуйовано і залишається наразі майже безлюдним.

Виверження вулкана - дивитись наживо

Чому в Ісландії так часто вивергаються вулкани

В Ісландії часті виверження вулканів через її унікальне геологічне розташування на межі тектонічних плит. Ісландія розташована на вершині Серединно-Атлантичного хребта, де розходяться Євразійська та Північноамериканська тектонічні плити. Це розходження дозволяє магмі з мантії Землі підніматися і заповнювати прогалину, що призводить до вулканічної активності.

Виверження вулкану 21 листопада

Також Ісландія розташована над геологічною гарячою точкою, де шлейфи гарячого матеріалу з глибини Землі піднімаються до поверхні. Ця гаряча точка сприяє утворенню вулканів і збільшує частоту та інтенсивність вивержень. Поєднання цих двох факторів — тектоніки плит і активності гарячих точок — створює вулканічно активний регіон

Виверження сталось вдруге за осінь

Найсильніше з останніх вивержень було в 2010 році. Ейяф’ятлайокудль викинув стовп попелу, що порушило авіасполучення по всій Європі. Кількість та сила вивержень загалом тільки наростає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в серпні "трусило" та вивергалось ще в одному сейсмічно активному регіоні. Дісталось Камчатці у Росії.