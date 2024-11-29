Астероїд з автобус пролетить повз Землю максимально близько

Швидкість руху астероїда перевищуватиме швидкість польоту кулі

У ніч на 30 листопада повз Землю пролетить астероїд розміром зі шкільний автобус. Він буде ближче до планети, ніж Місяць.

Про це повідомляє Newsweek. Зазначається, що астероїд під назвою 2024 WF5 має діаметр від 19,7 до 42,7 фута (6-13 м).

При цьому довжина шкільного автобуса в середньому становить 10,6-13,7 м. За оцінками Центру досліджень навколоземних об’єктів (CNEOS) Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) астероїд пройде повз Землю на відстані 104 000 миль (167 371 км), що вдвічі ближче до Землі, ніж Місяць. Він знаходиться на відстані до 400 тисяч км.

Швидкість руху астероїда перевищуватиме швидкість польоту кулі. Так, куля гвинтівки летить приблизно до 2700 миль (4 345.2 м) на годину, 2024 WF5 має швидкість приблизно 47 870 миль на годину (77 039 м/год).

"Астероїди — це "частинки планети, яких не було", які обертаються навколо Сонця між Марсом і Юпітером у головному поясі астероїдів", — казав Джей Тейт, директор обсерваторії Spaceguard Center у Великій Британії.

За його словами, астероїди відносно невеликі, тому досить легко рухаються, але вони можуть розривати орбіти планет, які перетинають.

Видання наголошує, що найближчими днями ще чотири астероїди пролетять повз астрономічні околиці Землі.

29 листопада це 13-метровий 2024 WZ розміром з будинок пролетить на відстані 1 446 800 км, тоді як 2018 DC4 розміром з автобус, діаметром близько 11,8 метра, пролетить на відстані 7 193 768 км.

30 листопада 16-метровий 2024 WS і 24-метровий 2019 JN2 пролетять повз нас на відстані 2 349 642 км і 3 588 837 км відповідно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Землі з’явився "міні-Місяць", але він вже відлітає. Це був навколоземний астероїд (NEO) 2024 PT5.