Астероид с автобус пролетит мимо Земли максимально близко

Скорость движения астероида будет превышать скорость полета пули

В ночь на 30 ноября мимо Земли пролетит астероид размером со школьный автобус. Он будет ближе к планете, чем Луна.

Об этом сообщает Newsweek. Отмечается, что астероид под названием 2024 WF5 имеет диаметр от 19,7 до 42,7 фута (6-13 м).

При этом длина школьного автобуса в среднем составляет 10,6–13,7 м. По оценкам Центра исследований околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) астероид пройдет мимо Земли на расстоянии 104 000 миль (167 371 км), что вдвое ближе к Земле, чем Луна. Она находится на расстоянии до 400 тысяч км.

Скорость движения астероида будет превышать скорость полета пули. Так, пуля винтовки летит примерно до 2700 миль (4345.2 м) в час, 2024 WF5 имеет скорость примерно 47870 миль в час (77039 м/ч).

"Астероиды — это "частицы планеты, которых не было", которые вращаются вокруг Солнца между Марсом и Юпитером в главном поясе астероидов", — говорил Джей Тейт, директор обсерватории Spaceguard Center в Великобритании.

По его словам, астероиды относительно небольшие, поэтому довольно легко двигаются, но они могут разрывать пересекающие орбиты планет.

Издание отмечает, что в ближайшие дни еще четыре астероида пролетят мимо астрономических окраин Земли.

29 ноября это 13-метровый 2024 WZ размером с дом пролетит на расстоянии 1 446 800 км, тогда как 2018 DC4 размером с автобус, диаметром около 11,8 метра, пролетит на расстоянии 7 193 768 км.

30 ноября 16-метровый 2024 WS и 24-метровый 2019 JN2 пролетят мимо нас на расстоянии 2 349 642 км и 3 588 837 км соответственно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Земли появилася "мини-Луна", но она уже улетает. Это был околоземный астероид (NEO) 2024 PT5.