У Землі з’явився "міні-Місяць", але він вже відлітає: як виглядає (фото)

Наступного разу таке явище відбудеться у 2055 році

Протягом двох останніх місяців навколо Землі обертався "міні-Місяць", а тепер він повертається до Сонячної системи. Ним насправді називають навколоземний астероїд (NEO) 2024 PT5.

Про це повідомляється на сайті Space.com. Там зазначили, що астероїд потрапив до гравітаційного поля нашої планети 29 вересня 2024 року.

За словами Карлоса де ла Фуенте Маркоса з Мадридського університету, спочатку було ясно, що цей "міні-Місяць" тимчасово вийшов на орбіту нашої планети.

Наприкінці листопада астероїд повернувся до своєї рідної групи астероїдів Арджуни. Ця група астероїдів обертається навколо Сонця по орбіті, дуже близька до орбіті Землі. Розташована на відстані близько 150 км від Сонця.

Дослідження астероїда показали, що він може виявитися уламком Місяця, який сформувався внаслідок удару астероїда.

"Майже напевно астероїд повернеться до 2055 року. Приблизно з кінця 6 жовтня до ранку 14 жовтня 2055 року астероїд матиме всі шанси, щоб знову потрапити під вплив гравітації Землі. Цього разу він зупиниться на відстані 5,3 млн км від планети. Він не зможе більше вважатися тимчасовим супутником Землі, тому що проведе більшу частину свого часу на відстані в 45 млн км від планети", — вважають вчені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що життя в космосі може бути дуже близьким до Землі. На її пошуки NASA спрямує зонд. Подорож триватиме 5,5 років. А зонд подолає 2,9 мільярда кілометрів.