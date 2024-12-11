На Сонці відбулось 17 сильних спалахів: чи очікуються магнітні бурі найближчими днями

Астросиноптики оновили графік і повідомили, чи прогнозуються цими днями геомагнітні коливання

На Землі упродовж 9-10 грудня трималась сильна магнітна буря "червоного" рівня. Певний час її потужність росла, однак вже 11 грудня вона зменшила свою активність на Землі.

Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні й за цей період на Сонці відбулось 15 спалахів класу С та 2 спалахи класу М. Про це повідомили фахівці з Meteoprog.

Упродовж середи, 11 грудня, геомагнітне поле Землі прогнозується на тихому або нестабільному рівні. Ймовірність малої магнітної бурі складає 5%, а великого — 1%.

Магнітні бурі на Землі протягом 11-15 грудня

Водночас згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 11 грудня, на Землі тримається низька сонячна активність в 3 бали. Така ситуація прогнозується до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні протягом 11 грудня. Синоптики попереджають про морози та ожеледицю, місцями опади.