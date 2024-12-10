Сила магнітної бурі виросла - вчені дали прогноз на найближчий час

У вівторок,10 грудня, протримається "червоний" рівень геомагнітного шторму

П'ятибальна магнітна буря, яка почала вирувати на Землі 9 грудня, збільшила свою силу. Астросиноптики оновили графік коливань і попереджують, що шторм протримається і 10 грудня, але менш сильний.

згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 10 грудня, на Землі тримається сильна магнітна буря в 6 балів. Вона вируватиме всього один день і вже 11 грудня знизить свою активність до мінімуму.

Упродовж 12-15 листопада не очікується будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно, а лише мінімальна сонячна активність у 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за кілька днів в Україні сніг та морози замінять дощ. Синоптики з "Укргідрометцентру" прогнозують, що місцями морози сягатимуть -2…-4 градусів.

Крім того, синоптик Наталія Діденко також повідомила, що наприкінці поточного тижня на українців очікує похолодання. Найбільш відчутні морози прийдуть 13-14 грудня.