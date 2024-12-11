Церковне свято 11 грудня: що не можна робити сьогодні, щоб удача не покинула дім

Розкриваємо, як сьогодні можна уникнути неприємностей та залучити удачу

Цієї середи православні та греко-католики шанують пам’ять Данила Стовпника. Також у цей період християни в Україні продовжують дотримуватися Різдвяного посту 2024.

Святий Данило народився в Месопотамії у 410 році. Його батьки, Ілля та Марфа, тривалий час не могли мати дітей. Тоді жінка дала обітницю: якщо Господь дарує їм дитину, вона присвятить її служінню в монастирі. Незабаром їхні молитви були почуті.

Коли хлопчику виповнилося 5 років, його одразу віддали до монастиря. У 12 років Данило прийняв постриг і старанно виконував свої обов’язки. Святого прозвали Стовпником, бо він провів 33 роки у Фригійській пустелі — там він жив на стовпі, який збудував разом з учнями.

Традиції та прикмети 11 грудня

У давнину цього дня наші пращури зрізали гілочку яблуні та ставили її у воду. Вважалося, що якщо до Різдва вона зацвіте — це обіцяє в майбутньому щось хороше.

Жінки 11 грудня (24 грудня за старим стилем) намагалися закінчити прибирання до заходу сонця, оскільки вірили, що так можна уникнути витівок нечистої сили. Увечері вся родина збиралася за смачною вечерею.

Фото: freepik

По обидва боки від сонця з’явилися відсвіти — настануть морози.

Ворони кидаються з місця на місце — до завірюхи.

День морозний – відлига настане нескоро.

Сині хмари на небі – до теплих дощів.

Що не можна робити 11 грудня

Рубати ялинки (сосни можна) — це може призвести до проблем зі здоров’ям.

Щось виносити з дому — із цією річчю можна винести удачу.

Неохайно одягатися — до невдач і неприємностей.

Свята та події 11 грудня

День пам’яті кримчаків та євреїв Криму – жертв нацизму

День заснування дитячого фонду ООН "ЮНІСЕФ" (UNICEF Birthday)

Міжнародний день гір (International Mountain Day)

Міжнародний день танго (International Tango Day)

День додатків

У кого іменини 11 грудня

Цього дня іменини відзначають: Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Никифор, Никон, Петро та Яна.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну повернуться морози. Незабаром місцями буде до -4 градусів.