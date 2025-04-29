Київ знову був під атакою: в ОП назвали головну мету Путіна

Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі, є постраждала

Російська армія вчергове атакувала дронами Київ і це після запропонованого очільником РФ Володимиром Путіним "перемир'я". Зафіксовано руйнування Деснянському районі, є постраждала.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак та мер столиці Віталій Кличко. За словами керівника ОП, ця атака, як і більшість, не мають жодного стратегічного сенсу, вони несуть страждання для цивільних. Водночас на фронті окупанти продовжують тиснути на позиції ЗСУ.

"Одна команда Путіна і вогонь може припинитись, але він цього не робить в надії обдурити всіх. Росія розпочала війну. Саме вона має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля президента США Трампа, які підтримує Україна", — наголосив Єрмак.

За даними Кличка, після вибухів був виклик медиків у Деснянський район. Там горів приватний будинок і автівки. Внаслідок атаки постраждала жінка, лікарі вже надали їй потрібну допомогу.

"Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала наразі одна жінка, якій медики надали допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 28 квітня Путін запропонував Україні "перемир'я" на 8-11 травня. В Києві вже відреагували на таку пропозицію, зазначивши, що Кремль може зупинити вогонь зараз і не чекати майже тиждень.

Раніше "Телеграф" писав, що насправді ховається за "перемир'ям" Путіна, розповів експерт.