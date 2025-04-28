Викачають нафту і газ Сибіру без Росії. Політолог назвав двох "союзників" України

Не всім в Азії подобається, що Росія розкинулася і за Уралом

Щоб закінчити війну з Росією, Україна має домагатися дезінтеграції країни-агресора і налагоджувати стосунки із союзниками, які мають співзалежність від РФ. Це передусім країни Скандинавії, країни Балтії, Польща та Румунія.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, хто ще може бути ситуативним союзником України.

На його думку — це Туреччина, котрій також нецікаве існування Росії. Вона мріє про "Тюркський світ" до Тихого океану, в який включає навіть якутів.

— В цій конфігурації є ще один момент — Китай. Він фактично підтримує Росію у війні проти України, даючи обходити санкції, даючи можливість КНДР постачати зброю, солдатів тощо. Але Китаю не подобається, що американці хочуть витягнути росіян і увійти з ними в окремі відносини. [Пекін хоче], щоб Росія була нейтральною стосовно Китаю. А щоб створювала невизначеність на північних кордонах у майбутній війні [Китаю] проти Сполучених Штатів Америки, або воювала проти Китаю, — це [Пекіну] взагалі нецікаво, — каже політичний експерт.

За його словами, виникає парадоксальна ситуація, та що в певний момент у Китаю, Туреччини та України можуть збігтися інтереси.

— А навіщо їм потрібна взагалі Росія? Що, китайці нафту і газ Сибіру без Москви не можуть викачувати? Чи можуть раптом волелюбні народи Туви, Алтаю, Бурятії зрозуміти, що у них є бажання дружити з іншими країнами. І чи є можливості у Китаї це організувати? — ставить запитання аналітик.

На його думку, Пекін має такі можливості, і може виникнути ситуація, що Китаю зараз більше потрібна Європа, тому що без Європи Китай не зможе пережити торгівельну війну проти Сполучених Штатів.

— А Росія погрожує Європі, разом зі США хоче розіграти, хто пограбує Європу разом. Але французи, британці вже все зрозуміли: історична пам'ять побудови імперій за останні 500 років нікуди не поділася. І європейці зрозуміли одну просту річ: виявляється, американці не скрізь потрібні європейцям.

Дві ядерні країни (Британія та Франція) і Україна з мільйонною армією і ВПК – цей "трикутник сили" фактично і буде забезпечувати безпеку, стабільність і захист інтересів Європи, — підсумував Тарас Задорожній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Трампу вигідний параліч економіки, але не розвал Росії.