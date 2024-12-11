На Солнце произошло 17 сильных вспышек: ожидаются ли магнитные бури в ближайшие дни

Астросиноптики обновили график и сообщили, прогнозируются ли в эти дни геомагнитные колебания

На Земле 9-10 декабря держалась сильная магнитная буря "красного" уровня. Некоторое время ее мощность росла, однако уже 11 декабря она снизила свою активность на Земле.

За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне и за этот период на Солнце произошло 15 вспышек класса С и 2 вспышки класса М. Об этом сообщили специалисты по Meteoprog.

В среду, 11 декабря, геомагнитное поле Земли прогнозируется на тихом или нестабильном уровне. Вероятность малой магнитной бури составляет 5%, а большого – 1%.

Магнитные бури на Земле в течение 11-15 декабря

В то же время, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 11 декабря, на Земле держится низкая солнечная активность в 3 балла. Такая ситуация прогнозируется до конца текущей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине в течение 11 декабря. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде, местами осадках.