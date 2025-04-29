Ліберали перемагають на виборах у Канаді. Що відомо про претендентів на посаду прем'єра

Карні обіцяв жорсткий підхід до Вашингтона щодо тарифів

У Канаді відбулися дострокові парламентські вибори. Громадяни обирали депутатів до Палати громад (нижньої палати парламенту). Прем’єр-міністром стане лідер партії (Ліберальної чи Консервативної) яка набере найбільше місць та зможе сформувати уряд самостійно або в коаліції.

Результати виборів у Канаді

Претендент на посаду прем'єра від лібералів — Марк Карні, від консерваторів — П'єр Пуальєвр. Як повідомляє Reuters із посиланням на дані канадської телемережі CTV News, Ліберальна партія перемагає на виборах, проте не отримала достатньо голосів, щоб сформувати уряд більшості.

Лібералам потрібно було отримати голоси 172 з 343 виборчих округів Палати громад, щоб мати більшість в уряді. Вони лідирували або були обрані у 156 округах. Консерватори — у 145.

Марк Карні — що про нього відомо

Марк Карні, колишній голова Банку Канади, став головою уряду 10 березня після того, як багаторічний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо подав у відставку.

Він зробив це на тлі "наступу" на Канаду президента США Дональда Трампа. Той незадоволений міграцією та умовами торгівлі. Трамп неодноразово заявляв, що хотів би приєднати Канаду до США як новий штат.

Карні обіцяв жорсткий підхід до Вашингтона щодо тарифів. Він заявив, що Канаді доведеться витратити мільярди, щоб зменшити свою залежність від США.

Марк Джозеф Карні народився 16 березня 1965 року в Форт-Сміті, Канада. Ступінь магістра і докторський ступінь Карні отримав в Оксфордському університеті. У 2007 році був призначений керівником Банку Канади та обіймав посаду до 2013 року. Потім очолив Банк Англії, звідки пішов у приватний бізнес. Карні був неофіційним радником Джастіна Трюдо у період пандемії.

У січні Марк Карні подав у відставку з усіх посад, щоб балотуватися у лідери Ліберальної партії Канади. 9 березня був обраний 86% голосів.

Карні — ревний католик, має консервативні погляди та цінності, займається спортом. Окрім канадського, має громадянство Великобританії та Ірландії. Карні має гарні зв'язки серед світових фінансистів.

П'єр Пуальєвр — що про нього відомо

П'єр Пуальєвр є лідером Консервативної партії Канади з вересня 2022 року. Народився в провінції Альберта. Його матір'ю була 16-річна жінка ірландського походження. Незадовго після народження, хлопчика усиновила пара учителів.

У 2013-2015 роках Пуальєвр був міністром з питань демократичних реформ. В 2015 році став міністром зайнятості та соціального розвитку. У 2017-2022 роках був міністром фінансів в тіньовому уряді. Одружений, разом із дружиною Анаїдою виховують двох дітей.

Лідера консерваторів називають "м'яким" популістом за його прямі діалоги з простими канадцями та критику еліт, зокрема канадських корпорацій. Пуальєвр виступає за інтеграцію мігрантів, заявляючи, що Канада має бути монолітним суспільством.

Одна з його головних обіцянок — скоротити національну програму Трюдо щодо цін на викиди вуглецю, адже це, за його словами, фінансовий тягар для громадян. Він також не сприймає заяви Трампа, що Канада стане 51-м штатом США та обіцяв "поставити Канаду на перше місце".

Як повідомляв "Телеграф", Канада оголосила про введення нових мит на американську продукцію загальною вартістю понад $20 мільярдів. Цей крок став відповіддю на 25% мита, які США запровадили на імпорт канадської сталі та алюмінію 12 березня.