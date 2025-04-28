"Буде в порядку": Трамп дав обіцянку Путіну — ЗМІ

З того часу риторика Білого дому дещо змінилася

Під час мирних переговорів між Росією та Україною Володимир Путін буде "в порядку". Принаймні так вважає президент США Дональд Трамп.

Про це йдеться у прев’ю липневого випуску журналу The Atlantic. Зазначається, що таку думку Трамп висловлював під час розмови з журналістами у березні.

"Коли ми розмовляли з Трампом у березні, він сказав нам, що з Володимиром Путіним все "буде гаразд" на мирних переговорах щодо України — проте Путін зірвав обіцянку Трампа про швидку угоду", — сказано в матеріалі.

Видання не розкриває того, що американський президент мав на увазі під цими словами, але, ймовірно, малось на увазі, що він не дозволить Путіну втратити обличчя або залишитися ні з чим.

"Я намагаюся врятувати безліч життів у світі. Знаєте, Україна та Росія — це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною", — сказав тоді Трамп.

Видання Politico зазначає, що останнім часом риторика голови Білого дому змінилася, а тиск дещо посилився. Зокрема, наприкінці березня Трамп заявляв, що "дуже злий" на Путіна після того, як той вимагав відставки президента України Володимира Зеленського.

Крім того, американський президент засуджував Росію за обстріли Києва, а пізніше взагалі висловив припущення, що Москва не хоче завершувати війну.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Путін боїться роздратувати Трампа через що грає з усіма цими короткочасними "перемир’ями", яких дотримуватися все одно не буде.