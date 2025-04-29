Вибухова ніч у Росії. Безпілотники атакували три області, під ударом був нафтозавод (відео)

Працювала ворожа ППО

Вибухи у Росії пролунали вночі та рано вранці 29 квітня. Гучно було щонайменше в трьох областях.

Липецька область

Пізно ввечері у понеділок росЗМІ повідомили, що у місті Єлець Липецької області пролунав потужний вибух. У атаці вони звинуватили ЗСУ.

За словами місцевих жителів, перед потужним вибухом у районі 22:40 вони чули характерний звук прольоту БПЛА на околицях міста. Перед цим в області оголосили червоний рівень загрози атаки дронів.

Рязань

Після опівночі неспокійно було у Рязані, працювала російська ППО. За попередніми даними, безпілотники атакувати місцевий нафтозавод.

Місцеві жителі чули щонайменше п'ять гучних вибухів в районі НПЗ після звуків безпілотників, що летять. У найближчих будинках затремтіли шибки, в автомобілів спрацювала сигналізація.

Нижегородська область

Також декілька вибухів пролунало вночі над Дзержинськом Нижегородської області. Жителі прокинулися від гучних звуків і автомобільних сигналізацій близько 2:45 ночі. Губернатор Гліб Нікітін заявив, що вночі над територіями двох районів Нижегородської області сили та засоби ППО нібито відбили атаку БПЛА.

Як повідомляв "Телеграф", 22 квітня на одному із найбільших складів боєприпасів Міноборони Росії у Володимирівській області стався вибух. На 51-му арсеналі ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони Російської Федерації), розташованому за 8 км від Кіржача на зберіганні було близько 105 тис. тонн боєприпасів.