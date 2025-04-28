Багато квітів та іграшок: у Києві з’явився меморіал жертвам обстрілу 24 квітня (ексклюзивні фото)

Росіянам вдалося "продавити" ППО, що обернулося загибеллю великої кількості мирних жителів

У ніч на 24 квітня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Києву, що призвело до загибелі 13 людей. Після цього місцеві жителі створили стихійний меморіал на згадку про жертв обстрілу житлової багатоповерхівки у Святошинському районі.

На місці трагедії побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив кілька кадрів, на яких видно, що небайдужі мешканці принесли до цього місця квіти та іграшки.

"Мене не було в Києві три дні, і сьогодні вперше побачив скільки квітів, іграшок та різне люди принесли до місця ворожої атаки в Святошинському районі. Поки я знімав 15 річний хлопець спілкувався з заглибим Данєю, зі своїм другом. Біль", — повідомив він.

Меморіал у Святошинському районі Києва Меморіал у Святошинському районі Києва Меморіал у Святошинському районі Києва Меморіал у Святошинському районі Києва Меморіал у Святошинському районі Києва Меморіал у Святошинському районі Києва Меморіал у Святошинському районі Києва Меморіал у Святошинському районі Києва

Як повідомлялося раніше, росіяни в ніч на 24 квітня запустили 145 безпілотників та близько 70 ракет. По Києву в цей час зазнав синхронного удару БПЛА, крилатих ракет з моря і балістичних з російських прикордонних областей.

У Києві після обстрілу 24 квітня з’явився меморіал на згадку про загиблих У Києві після обстрілу 24 квітня з’явився меморіал на згадку про загиблих У Києві після обстрілу 24 квітня з’явився меморіал на згадку про загиблих У Києві після обстрілу 24 квітня з’явився меморіал на згадку про загиблих У Києві після обстрілу 24 квітня з’явився меморіал на згадку про загиблих У Києві після обстрілу 24 квітня з’явився меморіал на згадку про загиблих У Києві після обстрілу 24 квітня з’явився меморіал на згадку про загиблих У Києві після обстрілу 24 квітня з’явився меморіал на згадку про загиблих

За даними на 25 квітня, було відомо про 12 загиблих, проте ще один 45-річний чоловік помер вранці 28 квітня в лікарні. Ще близько 90 людей отримали поранення.