У НАТО більше нема спільних цінностей: чи може війна в Україні розвалити Альянс — Financial Times

Країни Заходу втрачають довіру одна до одної

Страх перед російським вторгненням по суті спричинив появу НАТО, а тепер може стати причиною його загибелі. А приводом для цього може стати бажання американського президента Дональда Трампа нав’язати Україні невигідну угоду щодо завершення війни.

Про це йдеться у статті головного оглядача з міжнародних питань Financial Times Гідеона Рахмана. Він нагадав, що після створення в 1949 році Альянс стикався з безліччю викликів, проте всі вони були вирішені, оскільки США та Європа приходили до розуміння того, що знаходяться на одній стороні.

"Партнерство США та Європи ґрунтувалося на спільних інтересах та цінностях. Протягом усієї холодної війни спільним інтересом було стримування радянської загрози. Загальною цінністю був захист демократії. Навіть після закінчення цієї війни війна з терором та захист нових демократій Європи дала НАТО спільну мету. Але це загальне розуміння зараз руйнується. Катастрофічне завершення війни в Україні може повністю його зламати", — написав Рахман.

Він звертає увагу на те, що останнім часом мирні плани Європи та США дуже відрізняються, а особливо розбіжність видно у питанні визнання анексії Криму Росією.

В основі розбіжності лежить зовсім різне уявлення про те, як виглядає безпека: Європейці стурбовані тим, що заохочення російської агресії підвищує ризики нападу на європейські країни НАТО. В адміністрації Трампа вважають, що якщо війну не закінчити, то підвищаться ризики початку Третьої світової війни.

Крім того, ці відмінності також призвели до того, що Вашингтон почав погрожувати двом союзникам НАТО – Канаді та Данії.

"Об’єднайте ці авторитарні інстинкти, його погрози союзникам по НАТО і його очевидну симпатію до Путіна — і важко буде стверджувати, що НАТО, як і раніше, є альянсом, заснованим на спільних цінностях", — додав Рахман.

Автор матеріалу стверджує, що тепер серед союзників проповідуються два конфліктуючі бачення західних цінностей. Бачення США є націоналістичним, консервативним та не ліберальним. У Європі все ще поділяють міжнародне бачення, яке ґрунтується на законі та ліберальних інститутах.

Це дроблення змушує уряди шукати союзників з різних боків Атлантики. Вашингтон шукає союзників серед правих популістів, на кшталт Віктора Орбана та Роберта Фіцо, а у Брюсселі пов’язуються з представниками Демократичної партії та "відчайдушно вважають дні до проміжних виборів".

Тим самим західний світ увійшов у часи, коли їхня єдність залежить від того, чи збігаються цінності різних урядів з різних боків Атлантики. І навіть у цьому випадку у членів Альянсу виникатимуть сумніви.

"Європейці та канадці тепер знають, що США здатні обрати Трампа двічі. Вони більше не можуть сприймати американську стійкість як належне", — сказано в матеріалі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вже спростував заяви ЗМІ, що нібито США хочуть визнати Крим та низку окупованих територій російськими.