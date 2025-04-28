Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна щодо "перемир’я"

Зеленський не вважає, що варто чекати до травня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню має бути негайним, без жодних умов і затягувань до 8 травня. Він підкреслив, що Україна підтримує ідею повного припинення бойових дій щонайменше на 30 днів для створення основи для роботи реальної дипломатії.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні від 28 квітня, коментуючи пропозицію Кремля щодо тимчасового перемир’я. Раніше президент Росії Володимир Путін оголосив про намір припинити бойові дії з 8:00 ранку 7 травня до опівночі 11 травня у зв’язку з відзначенням 80-річчя Дня перемоги.

Президент України наголосив, що Росія вкотре використовує ідею перемир’я виключно для власних політичних маніпуляцій, прагнучи при цьому зберегти "тишу для параду", а не реальний мир. Зеленський нагадав, що Україна ще 11 березня погодилася на пропозицію США щодо повної "тиші" і запропонувала Росії припинити удари хоча б по цивільних об’єктах, а також погодити повне припинення вогню на Великдень, однак Росія постійно ігнорувала ці ініціативи.

"Негайне, повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, що було гарантовано і надійно — це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 28 квітня стало відомо про пропозицію Володимира Путіна щодо нового "перемир’я" з нагоди святкування Дня перемоги. За офіційною інформацією Кремля, російські війська мають припинити вогонь із 7 по 11 травня, водночас Росія закликає Україну зробити те саме.