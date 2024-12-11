Ожеледиця та опади: якою буде погода в регіонах України 11 грудня

У південних та східних регіонах погода буде м'якшою

В Україні 11 грудня через циклон погода буде різнитися залежно від регіону. Так, у західних та північних регіонах прогнозуються морози та ожеледиця, тоді як у південних та східних регіонах будуть опади.

Український Гідрометцентр зазначає, що помірний дощ можливий у південній та південно-східній частинах України. Вдень він перетвориться на невеликий дощ.

Окрім цього, прогнозується помірний мокрий сніг з дощем у центральних, Київській та Харківській областях. Найважче буде у західних, північних регіонах та у Вінницькій області – там прогнозується ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Вночі температура в Україні становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 4 до 9 у південних, центральних та східних регіонах. На заході та півночі країни очікується від -2 до 3 градусів.

Нагадаємо, що у найближчі 10 днів в Україні очікується нестійка та мінлива погода з коливаннями температури повітря, атмосферного тиску та опадами. На нашу територію надходитимуть циклони та антициклони із заходу та північного заходу Європи. Таким чином, волога та тепла погода змінюватиметься на прохолодну та суху.

Також раніше ми писали про те, що синоптик Наталія Діденко повідомила, що наприкінці поточного тижня на українців чекає похолодання.