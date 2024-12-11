В Ізраїлі знайшли кам'яну черепаху, якій могли поклонятися 35 тисяч років тому (фото)

Печеру Манот відкрили в 2000-х, і вже розкопали там чимало цінних знахідок

Іноді навіть відомі археологам місця, приховують в собі важливі знахідки. Найдавніша ознака ритуальної поведінки могла бути знайдена в печері Манот, розташованій у регіоні Галілея в Ізраїлі. Тут виявили кам’яну скульптуру у формі черепахи, віком приблизно 35 000 років.

Вважається, що ця скульптура, висічена з доломітового валуна, слугувала тотемом або духовною фігурою, повідомляє Jerusalem Post. Цю печеру заселяли ранні люди в період верхнього палеоліту.

Скульптуру черепахи було знайдено глибоко в печері Манот у великій камері на вісім поверхів нижче входу в печеру. Раніше вважалося, що ця зона використовувалася лише для повсякденної діяльності.

Вчені ламали голову над призначенням вирізьблених малюнків

Розміщення скульптури у відокремленій ніші свідчить про те, що вона була об’єктом поклоніння, що вказує на те, що ранні люди займалися ритуальними практиками. Неподалік знайшли попіл від смолоскипів. Валун важить 28 кг, а різьблена тільки його передня частина.

Омрі Барзілай, керівник Палеолабораторії матеріальної культури в Хайфському університеті, вважає, що це місце може являти собою найдавніші докази ритуальних практик у Південно-Західній Азії. Унікальна акустика та розміри печери дозволяють припустити, що в ній могли б розміститися групи для церемоніальних цілей. Мотив черепахи перегукується з різними міфами про створення світу, де черепахи часто зображуються як космічні фігури, що несуть світ на своїх спинах. Однак може бути і більш прозаїчне пояснення — в той час місцеві черепахи через свою повільність часто ставали здобиччю місцевих первісних людей.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання штучного інтелекту, щоб відновити давно втрачені правила стародавніх ігор. На основі гри з Месопотамії вченим вдалось розгадати можливі правила гри з стародавньої Персії.