Штучний інтелект навчить людство грати в стародавні ігри

Грі понад чотири тисячі років

Штучний інтелект може не тільки шукати відповіді на питання сотень користувачів, а й слугувати помічником у відродженні давніх традицій. Зокрема того, в які настільні ігри грали люди тисячі років тому.

New Scientist зазначає, що штучний інтелект допомагає відновлювати давно втрачені правила ігор. Вони не остаточні, а ймовірні, на основі схожих ігор. Серед названих ігор — Shahr -i Sokhta, також відома як гра Ancient Burnt City Game. Ця настільна гра була знайдена у 1970-х роках в могилі № 731 в Шахр-і Сохта, розташованому в Ірані. Їй приблизно 4600-4700 років, вона вважається найдавнішою повною настільною грою, яка коли-небудь була знайдена.

Гра складається з 27 фігур і грається на дошці з 20 квадратами. Це найраніший відомий приклад повної гри з 20 квадратами. Вона виділяється серед понад 100 типів стародавніх інтелектуальних ігор, знайдених на Близькому Сході, в які грали в різних культурах, а не в одній цивілізації. Вперше ігрове поле було реконструйовано та додано стародавні правила, за якими, ймовірно, грали в ту епоху зовсім нещодавно. Наукова стаття була написана Семом Джелвехом із Школи комп’ютерних наук та електронної інженерії Університету Ессекса та доктором Хоссейном Мораді.

Shahr -i Sokhta має схоже поле з Королівською грою Ур

Гра має певну схожість з Королівською грою Ур з стародавньої Месопотамії, чиї давно втрачені правила були розшифровані в 2007 році з клинопису в Британському музеї. Якщо викласти правила максимально просто, то гравці по черзі кидають задану кількість кубиків. Одну фігуру рухають відповідно до числа. Якщо приземлитися на фігуру супротивника, цю фігуру захоплюють і повертають на старт. Деякі зони можуть бути "безпечними", де фігуру не можуть захопити. Наразі, свого ревідкриття чекають й інші стародавні "настолки" — римська гра Ludus Latrunculorum і єгипетська гра Senet.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штучний інтелект створив цифрові зліпки людей, які пережили 2 світову війну. З ними можна було поспілкуватись на спеціальній виставці в США.