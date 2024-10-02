Археологи розкопали труну єдиної дочки єгипетського правителя Асьюту: що відомо про жінку

В Україні прокоментували відкриття

Спільна єгипетсько-німецька археологічна місія з Університету Сохаг та Берлінського університету виявила поховальну труну жінки на ім'я "Іті", єдиної дочки правителя Асьюту за часів правління царя Сенусрета I, відомого як "Хафай-Хапі". Відкриття було зроблено під час археологічного очищення його гробниці, яка вважається найбільшою некоролівською гробницею в Єгипті того періоду.

Про це повідомляє Luxor Times у Фейсбук. Там зазначили, що велич гробниці підкреслює статус Хафай-Хапі як одного з найвпливовіших провінційних правителів Стародавнього Єгипту.

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Шаріф Фатхі високо оцінив зусилля єгипетських археологічних місій у розкритті нових таємниць стародавньої історії Єгипту. Він наголосив, що міністерство продовжуватиме надавати повну підтримку цим місіям, щоб допомогти їм завершити свою роботу найкращим чином.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мохамед Ісмаїл Халед пояснив, що під час очищення решти шахти в гробниці Хафай-Хапі місія виявила поховальну камеру його дочки на глибині приблизно 15 метрів на північ. Всередині були дві вкладені одна в одну труни, майстерно прикрашені зсередини та зовні текстами, що описують подорож у потойбічний світ.

За його словами, менша труна має довжину 2,30 метра, тоді як більша — 2,62 метра. Обидві вважаються одними з найкращих коли-небудь виявлених трун. Команда також знайшла кришку меншої труни, скриню для канопів та дерев'яні поховальні статуї.

Халед додав, що попередні дослідження поховальної камери вказують на те, що стародавні грабіжники гробниць мали доступ до камери, осквернивши мумію жінки та знищивши її канопи. Початкові огляди її черепа та решток кісток свідчать, що вона померла в молодому віці, не досягнувши 40 років, і страждала від вродженої деформації стопи.

"Місія продовжить очищення та наукове дослідження кісток у надії виявити більше інформації про цього правителя, його дочку та історичний період, в якому вони жили", йдеться у повідомленні.

Додамо, що на українській сторінці "Археологія. Новини" авторка допису Олена Романова написала, що в усіх сенсах це чудове і важливе відкриття, бо ієрогліфи на фото — то нові примірники Текстів Саркофагів.

"Німецько-єгипетська археологічна експедиція в Асьюті (Єгипет), серед організаторів якої є наш Інститут наук про стародавній світ Університету Йоганнеса Гутенберга в Майнці, зробила чудове відкриття. В усіх сенсах чудове і важливе, бо, скажімо, оці ієрогліфи на фото — то нові примірники Текстів Саркофагів", — йдеться в її повідомленні.

"Телеграф" звернувся до Олени Романенко за уточненням, як саме Україна допомогла у відкритті. Проте на момент публікації ми так і не отримали відповіді.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені зрозуміли, куди поділася атмосфера Марса.