З пірамідою та тисячами будинків: вчені знайшли невідоме місто загиблої цивілізації

Розкопки в регіоні вести дуже складно через густий ліс

Загадкова латиноамериканська цивілізація Мая остаточно занепала після прибуття в регіон європейських завойовників і залишила по собі багато історичних пам’яток на кшталт характерних ступеневих пірамід. Однак деякі з їхніх міст були загублені та стали легендами. Втім, є ймовірність, що розвиток технологій допоможе знайти хоча б найбільші.

У 2013 році екологи провели моніторинг випадкової ділянки лісів біля міста Кампече (Мексика) площею 122 квадратні кілометри за допомогою технології лідара. Тепер учені з університету Тулейна (Луїзіана, США) використовували отримані дані для пошуку на карті місць поселень майя. Їх дослідження доступне в журналі Antiquity.

Робота археологів на півострові Юкатан ускладнюється густою рослинністю, тому далеко не завжди вчені можуть дістатися віддалених місць. Однак використання нової технології дозволяє заглянути туди, куди не можна потрапити фізично. І тепер ми починаємо розуміти, що поселення майя не були чимось рідкісним, а густота населення там була куди вищою, ніж вважалося раніше.

Отримані з лідара дані були опрацьовані, щоб підвищити якість карти рельєфу та виділити на них руїни стародавніх будівель. Після цього їх наносили на картку вручну.

За підсумками вчені на дослідженій ділянці виявили понад 6,5 тисяч невідомих будівель. Це включає і ціле кам’яне місто з щільною забудовою і характерними пірамідами. Він уже отримав назву Валеріана, а вчені припустили, що він був важливим політичним центром.

"Ми знайшли велике місто з пірамідами прямо поряд з єдиним шосе в цьому районі. Неподалік міста, де люди роками активно займалися сільським господарством серед руїн. Уряд ніколи не знав про це; наукова спільнота ніколи не знала про це", — каже аспірант факультету. антропології Тулейнського університету Люк Олд-Томас.

Загублене місто Валеріана

Центр Валеріани

Технологія лідара використовує лазерні імпульси для точного вимірювання відстаней та дозволяє швидко картографувати великі території з високою точністю.

Цивілізація Мая почала формуватися в період близько 2000 років до нашої ери і поступово почала занепадати в 900 роках нашої ери. Прибуття конкістадорів з Європи в 1517 році започаткувало їх остаточний колапс, після чого багато міст прийшли в запустіння. Зараз в Латинській Америці проживає близько 6 мільйонів нащадків загубленої цивілізації, проте до теперішнього часу вони здебільшого вестернізувалися, хоча деякі й залишаються вірними традиціям.

Цивілізація Мая залишається однією з найбільш відомих доколумбівських цивілізацій, а їх пам’ятають, у тому числі й той самий календар, який віщував людству "кінець часів" і наробив дуже багато галасу в 2012 році.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що найімовірніше перше колесо було винайдено у Карпатах копачами міді. Тамтешнім племенам знадобився спосіб транспортування руди з вузьких шахт, що призвело до справжнього прориву у розвитку технології.