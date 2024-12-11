В Израиле обнаружили каменную черепаху, которой могли поклоняться 35 тысяч лет назад (фото)

Пещеру Манот открыли в 2000-х и уже раскопали там немало ценных находок.

Иногда даже известные археологам места, скрывают в себе важные находки. Древнейший признак ритуального поведения мог быть найден в пещере Манот, расположенной в регионе Галилея в Израиле. Здесь обнаружили каменную скульптуру в форме черепахи, возрастом примерно 35 000 лет.

Считается, что эта скульптура, высеченная из доломитового валуна, служила тотемом или духовной фигурой, сообщает Jerusalem Post. Эту пещеру населяли ранние люди в период верхнего палеолита.

Скульптура черепахи была найдена глубоко в пещере Манот в большой камере на восемь этажей ниже входа в пещеру. Раньше считалось, что эта зона использовалась только для повседневной деятельности.

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Размещение скульптуры в уединенной нише свидетельствует о том, что она была объектом поклонения, что указывает на то, что ранние люди занимались ритуальными практиками. Неподалеку нашли пепел от факелов. Валун весит 28 кг, а резная только его передняя часть.

Омри Барзилай, руководитель Палеолаборатории материальной культуры в Хайфском университете, считает, что это место может представлять собой древнейшие доказательства ритуальных практик в Юго-Западной Азии. Уникальная акустика и размеры пещеры позволяют предположить, что в ней могли бы разместиться группы церемониальных целей. Мотив черепахи восходит к разным мифам о сотворении мира, где черепахи часто изображаются как космические фигуры, несущие мир на своих спинах. Однако может быть и более прозаическое объяснение – в то время местные черепахи из-за своей медлительности часто становились добычей местных первобытных людей.

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