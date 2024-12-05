В Грузії знайшли текст на базальтовій стародавній плиті: він може бути написаний втраченою мовою (фото)

Вчені три роки вивчали напис, однак не змогли розшифрувати

В товщі землі можуть бути приховані цікаві знахідки. В Гренландії знайшли закинуту американську військову базу. У Грузії — загадкову табличку з написом невідомою мовою.

Базальтова табличка з написом загадковою мовою була розкопана біля озера Башплемі в регіоні Дманісі в Грузії. Артефакт розміром 24 на 20 см, виготовлений із місцевого везикулярного базальту. На ньому — 60 символів, 39 з яких унікальні. Вчені тільки зараз розповіли деталі, сама знахідка виявлена в 2021 році.

Загадкова табличка з Грузії

Початковий порівняльний аналіз, проведений з більш ніж 20 мовами, показує, що ієрогліфи, які могли належати аборигенам кавказького населення, окрім протогрузинських та албанських письмових знаків, мають певну схожість із семітськими, брахманськими та ієрогліфами з північної Іберії.

Деякі знаки повторюються

Археологи припускають, що на письмі могли бути записані військові здобичі, будівельні проєкти або підношення божествам, хоча остаточні інтерпретації наразі немає — розшифрувати написи непросто. Не вдалося хімічно датувати табличку, але, виходячи з місця, де вона була знайдена, різьблення можуть належати до пізнього бронзового або раннього залізного віку приблизно 14 000 років тому.

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