Міг з’явитися сотню тисяч років тому: про що йдеться у найдавнішому міфі людства

Можливо, міф вперше з’явився в Африці

Найстарішому міфу людства може бути близько сотні тисяч років. Є ймовірність, що він з’явився за часів, коли майбутнє корінне населення Греції та Австралії проживало в Африці.

Йдеться про давньогрецький міф про Плеяди — сімох сестер, дочок Атласа та Плейони. Напрочуд, майже аналогічна історія є і в австралійських аборигенів, пише IFLScience.

Згідно з давньогрецькою версією, мисливець Оріон був настільки вражений красою семи сестер, що почав їх переслідувати. Атлас не зміг оберігати їх, оскільки був зайнятий утриманням небосхилу, а тому плеяди звернулися до богів за захистом. Бог грому Зевс відгукнувся на їхні благання і перетворив їх на зірки. Оріона він перетворив за нахабство на сузір’я і розмістив його неподалік плеяд, таким чином прирікаючи його на вічну безуспішну погоню.

Плеяди розташовані в сузір’ї Тельця і є одним із найвідоміших зоряних скупчень на нічному небі, проте нині неозброєним оком можна побачити лише шість з них. Річ у тім, що одна із зірок знаходиться надто близько до зірки Атлас, а тому вони сприймаються як одна.

Однак так було не завжди, а згідно з розрахунками вчених, приблизно 100 тисяч років тому сьому зірку було добре видно. Це стало головним аргументом для ідеї про те, що міф про Плеяди з’явився саме тоді, бо інакше давні люди не могли знати, що там сім зірок, а не шість.

"Подібність між австралійськими аборигенами та грецькими історіями про Плеяди й Оріона включає три специфічні елементи: обидва міфи називають Плеяди групою молодих дівчат, Оріона — чоловіком, і в обох говориться, що Оріон намагається вступити в інтимний зв’язок з дівчатами з Плеяд", — сказано в статті, присвяченій дослідженню міфу, яка оприлюднена Advancing Cultural Astronomy.

Ця подібність змусила також замислитися над тим, коли предки греків і корінних австралійців могли контактувати востаннє. Як виявилося, це сталося приблизно 100 тисяч років до нашої ери, коли вони проживали в Африці. Якщо міф з’явився тоді, це може пояснити й те, чому схожі історії є й інших народів в Африці, Азії, Індонезії і навіть серед корінних народів Америки.

"З огляду на те, що обидві культури називають їх "Сім Сестер" та їхні розповіді про них такі схожі, здається, що ці історії зародилися до того, як австралійці та європейці покинули Африку близько 100 000 років тому", — йдеться у статті.

Як повідомлялося раніше, штучний інтелект допоміг вченим відновити правила настільної гри, в яку грали народи на території нинішнього Ірану близько 4600-4700 років тому.