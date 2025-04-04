Усього два засоби — і вікна сяють: простий метод, про який знають не всі

Щоб зробити вікна ідеально чистими, вам знадобиться мінімум зусиль

Цього місяця Великдень, і, як заведено перед святами, багато хто починає генеральне прибирання, приділяючи особливу увагу пранню тюлю і миття вікон. Впоратися з цим швидко і без зайвих витрат можна завдяки простому лайфхаку, який допоможе досягти ідеальної чистоти.

Часто на вікнах залишається бруд та пил, який буває складно прибрати, не залишивши розводів. Але з цим завданням можна впоратися і для цього не обов’язково купувати дорогу хімію. У матеріалі Homesandgardens поділилися методом, який знають не всі господині.

Як швидко помити вікна без розводів

Щоб вікна заблищали, як дзеркала, і не залишили жодних розводів, візьміть два дешеві засоби для приготування розчину. Що знадобиться:

два літри води;

половина чайної ложки засобу для миття посуду;

¼ чашки білого оцту;

Таке поєднання інгредієнтів дозволяє не тільки очистити скло від бруду, але й нейтралізувати сліди на поверхні, створюючи ідеальний блиск.

Як відмити вікна від бруду без розводів, Фото: Freepik

Отриманий розчин залийте в пульверизатор, щоб було зручніше розпорошувати на скло. Працюйте з вікнами по черзі, починаючи з верхніх ділянок та поступово рухаючись вниз. Відразу після того, як розпорошите розчин, використовуйте м’яку губку або ганчірку, щоб акуратно протерти скло, видаляючи бруд і зайву вологу.

А ось і секрет: щоб уникнути розводів, важливо протирати скло м’якою мікрофіброю. Це допоможе не тільки ідеально висушити вікна, а й запобігти появі зайвих слідів. Протирайте скло тканиною, рухаючись по діагоналі. Цей метод допомагає рівномірно розподілити засіб і досягти ідеальної чистоти без розводів.

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